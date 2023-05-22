İkizler burcu ve İkizler burcunun özellikleri… Zodyağın en iletişimci burcu olan İkizler burçları iyi ki doğdunuz! Bir ay boyunca Güneş burcunuz için parlayacak. Zaman sizin zamanınız! 😊 Peki burcunuz özellikleri neler biliyor musunuz? Gelin birlikte keşfedelim…

Bence en çok yanlış anlaşılan burçların başında İkizler burcu geliyor! Neden mi yanlış anlaşılıyorsunuz? Çünkü hızlısınız! Hem düşünce hem hareket olarak insanlar size yetişemiyor. Ortamda bir düşünce üzerinde durulurken siz zihninizde o meseleyi çözmüş bir sonra ki meseleye çoktan geçmiş oluyorsunuz! Bu durum çevreniz tarafından yanlış değerlendirilebiliyor!

İkizler burcunun özellikleri

Hele ki içinizdeki öğrenme aşkı yok mu, hızınıza hız katıyor. Acaba hiçbir fikrinizin olmadığı bir konu var mı diye düşünmeden edemiyor insan. Yeni şeyler öğrenmek hayatta en çok beslendiğiniz alan ve doğal olarak bu meslek seçiminize de yansıyor. İletişim yönünüzün kuvveti sizi tüm medya, organizasyon ve iletişim işlerinde ön plana çıkarıyor.

Diğer yandan yönetici gezegeniniz Merkür el ve kol koordinasyonu, zeka, kıvraklık, pratiklik, meraklı, yetenekli, hazırcevap, kurnaz olma gibi özelliklerin tümünü burcunuza vermiş. Tüm bu güzel yanların dışında eğer ki huzursuz, kararsız, daldan dala atlayan bir enerjiye bürünürseniz bilin ki burcunuzun negatif tarafına geçmişsinizdir demek! Çok yönlü ve enerjik taraftan hiç ayrılmadan yolunuzda ilerlemeye bakın sevgili İkizler Burçları!

Birkaç küçük bilgi ile sizi tanımaya devam edelim;

En uyumlu olduğunuz burçlar; Kova ve Terazi

En zorlandığınız burçlar; Başak ve Balık

Elementiniz; Hava

Renginiz; Sarı ve turuncu

Size iyi gelecek taşlar; Yeşim ve akik