İkinci Bir Ten Gibi Yumuşacık

Intimissimi Ultralight with Cashmere kapsül koleksiyonu 4-24 Ekim tarihleri arasında beğeniye sunulacak.

Yazı Fahriye Nur Yüksel

Kadifemsi bir yumuşaklık hissi sunan Intimissimi, minimal tasarımlarıyla Sonbahar/Kış 2021 sezonunda markanın ikonik siyah rengine vurgu yapıyor. Her kadının kendi tarzına uygun bir parça bulabileceği bu şık kapsül koleksiyon, 4-24 Ekim tarihleri arasında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yüksek yakalı hırkadan, bisiklet ve kayık yakalara kadar farklı modeller sunan Intimissimi, Sonbahar/Kış 2021 koleksiyonunda dantel süslemelere de yer veriyor. Ayrıca antik pembe, ceviz rengi, küllü yeşil, kırmızı ve mavi gibi geniş bir renk yelpazesine sahip olan marka, “Kendimizi geliştirmek markamızın bir kültürü. Sürdürebilirlik fikrimizin ana felsefesi de buradan geliyor” diyerek şeffaflık konusunda da ciddi bir adım atıyor. Kurulduğu günden bu yana yüksek kaliteli ve uygun fiyatlar sunan Intimissimi, online platformda verdiği ürün detayları ve üretim süreçleriyle şeffaflık ve izlenebilirlik konusunda da müşterilerine güven veriyor.