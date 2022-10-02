Çoğumuzun karşımızdaki kişiyi ikna edebilmek için farklı yöntemleri denediği olmuştur. Ancak manipülasyon, işin farklı bir boyutu. İnsanları yönlendirmek adına uygulanan farklı manipülatif yöntemler, gerçekleri çarpıtmak ve algılarla oynamak üzerine şekillenebiliyor. Farkında olmadan bilincimizi yönlendiren bu davranışlar, adım adım fikirlerimizi yeniden biçimlendiriyor. Peki, algı operasyonu yönetimi partnere de uygulanmaya başlarsa, ilişki rayından çıkar mı dersiniz? Son dönemde çok sık duyduğumuz bir kavram olan manipülasyon, ilişki sorunlarını alevlendirebiliyor. Tam da bu noktada akıllarımızda bir kuşku oluşuyor: Manipülatif bir ilişkide olduğumuzu nasıl anlarız?

Duygusal baskılar

İlişkinizde manipülasyon mağduru olmamak için dikkat etmeniz gereken hususlar var. Aile ve Çift Terapisti Psikolog Sim Korçan, “İlişkilerde manipülasyon, partnerin üzerinde kontrol sağlamak ve genellikle istenilen avantajı elde etmek amacıyla yapılabiliyor.

Bunlar bazen direkt bazen ise dolaylı olarak yapılan psikolojik baskı tutumlarıdır. Manipülasyon, ilişkilerde farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor ve belirtileri kimi zaman daha açık kimi zaman ise daha belirsiz olabiliyor. Ancak nasıl görünürse görünsün, manipülasyon ilişkilere mutlaka zarar veriyor. Kendi ilişkinizdeki manipülasyonu tanımlamak ve manipülatif ilişkide olduğunuzu anlamak çok kolay değildir; çünkü bu tür davranışlar ilişkinin dinamiği haline gelmiş olabilir. Partnerinizin sıkça sizi yönlendirmek adına; yalan söylediğinin, kendinizi suçlayıcı hissettirdiğinin, sizi isteklerini yaptırmak için zorladığının veya tehditlerde bulunduğunun, sevdiklerinizden uzaklaştırmaya çalıştığının, pasif agresif davranışlar sergilediğinin ya da benzer duygusal baskı davranışlarının farkına varıyorsanız manipülatif bir ilişkide olabilirsiniz’’ diyor.

“Manipülasyon, ilişkilerde farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor ve belirtileri kimi zaman daha açık kimi zaman ise daha belirsiz olabiliyor.’’

Görmezden gelmemeli

Peki manipülatif bir ilişki yaşıyorsanız, bu durumu nasıl çözebilirsiniz? Psikolog Korçan, manipülasyonun bir duygusal istismar ve psikolojik baskı çeşidi olduğunu söylüyor ve bu tarz davranışları kim uyguluyor olursa olsun, asla kabul etmemek gerektiğinden bahsediyor. Manipülasyonun farkına varmak kolay değil ve biraz zaman alabiliyor; ancak bunu fark ettiğinizde, önemli bir şey değilmiş gibi davranmamalısınız. Partnerler arası açık iletişim ve ilişkideki doğru sınırları çekebilmek bu aşamada büyük önem taşıyor. Aynı zamanda psikolojik destek almak, süreci aşabilmek ve iyileşme adımları atmak için destek sağlayabiliyor.

*Bu yazı ALL dergisinin Mayıs 2022 tarihli 164. sayısında yayımlanmıştır.

Yazı Salih Devrim