Sevilen şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yaklaşık iki yıldır Alopeci Universal (AU) tedavisi gördüğünü açıkladı.

Instagram’dan saçlarının olmadığı bir fotoğrafını paylaşan Karaca, ““Gördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok, kirpiklerim de, hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık. Siz bilmeden ben neler atlatmışım. (…) Hayır arkadaşlar kanser tedavisi görmüyorum. Hastalığımın adı Alopeci Universal (AU), kısaca saç kıranın son evresi. Hemen bunu söylemem gerekir ki ortalığı kimse karıştırmasın. Kemoterapi tedavisi gören herkese Allah acil şifa versin. Amacım asla hastalık kıyaslamak değil. Herkesin yaşadığı kendine zaten zor. Benimkisi ise iki yıldır süregelen bir yaşam.” ifadelerini kullandı.