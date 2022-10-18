Karadağ ve Kuzey Makedonya, yüksek maliyeti nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacaklarını açıkladı. Yarışmaya katılan ülkelerin yayıncıları, bunun için bir ücret ödüyor. Bu ücret ülkenin büyüklüğüne göre değişiyor.

BBC’nin edindiği bilgilere göre, en fazla katkıyı yapan ülkelerden Rusya’nın yarışmadan men edilmesinin ardından Rusya’nın bütçeye katkı yapamayacak olması nedeniyle Eurovision yönetimi bazı ülkelerden daha fazla para talep etti.

Karadağ kamu yayıncısı RTCG, “Artan katılım ücreti ve Ukrayna yerine Büyük Britanya’da konaklayacak olmanın getireceği ek maliyetin yanı sıra sponsorlar da beklediğimiz ilgiyi göstermedi. Bu yüzden buraya vereceğimiz parayı ulusal projelere harcamaya karar verdik” dedi.

Kuzey Makedonya kamu yayıncısı da artan ücretin yanı sıra ülkedeki enerji krizi nedeniyle Eurovision’a katılmaktan vazgeçmek zorunda kaldıklarını duyurdu.