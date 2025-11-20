İlk oyununun heyecanını yaşayan Çağan Irmak, uzun yıllar sonra tiyatro sahnesine dönen Aksel ve genç kuşağın başarılı isimlerinden Boz, kasım ayında prömiyer yapan oyunu anlatmak üzere Milliyet Sanat’a konuk oluyor. Oyunun günümüzdeki linç kültürünü merkezine aldığını söyleyen Çağan Irmak “Her hikâyemde olduğu gibi geçmişe uzanan bir tarafı da var,” diyor ve ekliyor: “Me too hareketini de bir köşesinde tutan ve kadına yönelik şiddeti hiç hafifletmeden, durumun kendi komiği içinde anlatan bir oyun.” Alina Boz, iki farklı neslin farklı bakış açılarıyla gelişen oyunu “Kadınların el ele tutuşup ‘Güç burada,’ dedikleri, güçlerini gösterdikleri bir hikâye,” olarak tanımlarken Ayda Aksel “Bütün dünya üstlerine geldiğinde, tüm güçlerini kaybettiklerini düşündükleri anda bile, birbirlerine güç verebiliyorlar,” sözleriyle devam ediyor. Ece Saruhan’ın gerçekleştirdiği röportajın tamamı, Milliyet Sanat’ın Kasım 2025 sayısında!

Çağan Irmak, ilk tiyatro oyunu “Palamut Zamanı”nda sosyal medya linçiyle başlayan evrensel bir hikâye anlatıyor. “Linç hep vardı,”diyen Irmak “Linç değişmiyor, matematiği ve şekli değişiyor sadece. Geçmişte hakkınızda çıkan bir yalan haberin önünü kesmek için tekzip gerekiyordu yani cevap hakkınızı kullanmanız zaman alıyordu. Sosyal medya bu süreci hızlandırdı ama bu kez de yalan daha hızlı yayılıyor ve yayıldıkça büyüyor,” diye anlatıyor.

Yaklaşık 18 yıl sonra tiyatroya dönmenin heyecanını yaşayan usta oyuncu Ayda Aksel duygularını, “Açıkçası tiyatroyu silmiştim hayatımdan. Teklifler geliyordu ama ben metinleri bile okumadan, teşekkür ederek geri çeviriyordum. ‘Palamut Zamanı’nın metnini okur okumaz neredeyse ağlayarak Çağan’ı aradım ve ‘Sen ne yaptın?’ dedim,” sözleriyle ifade ediyor.

“Çocukken çocuk tiyatrosunda yer almıştım ama ilk kez böyle büyük bir prodüksiyonla, çok büyük bir sahnede seyirciyi selamlayacağım,” diyen Alina Boz ise heyecanını “Bir sinema öğrencisi olarak, bu yolculuğu hem seyircisi hem de hayranı olduğum Çağan Irmak ve Ayda Aksel‘le birlikte deneyimliyor olmanın mutluluğu­nu yaşıyorum,” şeklinde tanımlıyor.