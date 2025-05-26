Dünya siyasetini yarım yüzyıl boyunca şekillendiren iki kardeşin, John Foster Dulles ve Allen Dulles’un sürükleyici ve sarsıcı öyküsünü anlatan Gizli Dünya Savaşları, sadece bir biyografi değil, Amerikan dış politikasının ve istihbarat stratejilerinin perde arkasına ışık tutan çarpıcı bir belgesel anlatı.

Biri CIA Başkanı, diğeri ABD Dışişleri Bakanı olan bu iki kardeş, başta İran, Guatemala, Küba, Endonezya ve Kongo olmak üzere birçok ülkede gizli darbeleri yönetti ve küresel istikrarı kendi anlayışlarına göre şekillendirdi.

Amerikan istihbarat sisteminin nasıl bir “küresel etki aracı”na dönüştüğünü, Soğuk Savaş döneminde demokrasi adına yapılan müdahalelerin nasıl otoriter rejimlere yol açtığını, günümüz dünya siyasetini anlamak için gerekli tarihsel bir perspektifi okuyacağınız Kinzer’in gazeteci titizliğiyle derlediği belgeler ve anlatımlarla zenginleşen gerçek bir siyasi gerilim.

Arka kapaktan

New York Times gazetesinin eski İstanbul büro şefi ve Türkiye-Amerika ilişkileri uzmanı Kinzer’den benzersiz bir hikâye.

• Soğuk Savaş’ın karanlık dehlizlerinde kimler, hangi oyunları oynadı?

• ABD’nin dış politikasını yönlendiren John Foster Dulles ve CIA’in başındaki Allen Dulles, dünyayı kendi ideallerine göre şekillendirmek için nasıl bir strateji izledi?

• Hangi hükümetler devrildi, hangi savaşlar başlatıldı, Dulles kardeşlerin oyunlarına kimler kurban edildi?

Peki, bu güç savaşının perde arkasında neler yaşandı? Dulles kardeşler, İran’dan Guatemala’ya, Küba’dan Vietnam’a pek çok ülkede etkili müdahalelerde bulundu. Kardeşlerin, gizli operasyonlarla dünya siyasetini yeniden tasarladığı oyunlar sırasında Amerikan istisnacılığına duydukları sarsılmaz inanç, sayısız trajediye yol açtı. Gücün zirvesine çıkan Dulles kardeşler, geride devrilmiş hükümetler, istikrarsız rejimler ve uzun yıllar sürecek çatışmalar bıraktı.

Gerçeklerin karanlık yüzünü görmeye hazır mısınız? Stephen Kinzer, Gizli Dünya Savaşları kitabında tarihe yön veren istihbarat operasyonlarını ve gölgelerde yürütülen gizli savaşları tüm çarpıcılığıyla gözler önüne seriyor. Tarihi şekillendiren Dulles kardeşlerin hikâyesini okuduktan sonra, dünyaya artık aynı gözle bakamayacaksınız!