İki Kadının Öpüştüğü Dolce Gabbana Çikolata Reklamı
Dolce Gabbana ve Baci Perugina ortaklığında, sınırlı sayıda üretilen Dolce Vita çikolatalarını tanıtmak için Dolce Gabbana, sosyal medya aracılığıyla ‘#Dolcegabbana aşkı kutlamaya devam ediyor” sloganıyla eşcinsel iki kadının öpüştüğü bir video yayınladı. Yayınlanan video dikkatlerden kaçmadı.
Video yayınlandıktan 2 saat sonra aynı sloganla heteroseksüel bir çiftin öpüştüğü bir video yayınlayan Dolce Gabbana, farkındalık yaratmaya çalıştı.
Dolce Gabbana‘nın reklamına bir grup takipçi ise şöyle yanıt verdi;
a girl kiss a girl ?! OMG— 感動中國最美直男 (@Daniel_Yeh13) October 24, 2021
Really? Do you really need to do this ad?— Gi (@camorrino79) October 24, 2021