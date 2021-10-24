İki Kadının Öpüştüğü Dolce Gabbana Çikolata Reklamı

Dolce Gabbana ve Baci Perugina ortaklığında, sınırlı sayıda üretilen Dolce Vita çikolatalarını tanıtmak için Dolce Gabbana, sosyal medya aracılığıyla ‘#Dolcegabbana aşkı kutlamaya devam ediyor” sloganıyla eşcinsel iki kadının öpüştüğü bir video yayınladı. Yayınlanan video dikkatlerden kaçmadı.

#DolceGabbana keeps celebrating love



The exquisite partnership with #BaciPerugina travels on a sweet journey to the Italian soul with the limited-edition Dolce Vita pralines. A taste experience of pure and joyful fondness to celebrate love without boundaries. pic.twitter.com/Nb50fN0M4f — Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) October 24, 2021

Video yayınlandıktan 2 saat sonra aynı sloganla heteroseksüel bir çiftin öpüştüğü bir video yayınlayan Dolce Gabbana, farkındalık yaratmaya çalıştı.

#DolceGabbana keeps celebrating love



The exquisite partnership with #BaciPerugina travels on a sweet journey to the Italian soul with the limited-edition Dolce Vita pralines. A taste experience of pure and joyful fondness to celebrate love without boundaries. pic.twitter.com/v6y5su3NMP — Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) October 24, 2021

Dolce Gabbana‘nın reklamına bir grup takipçi ise şöyle yanıt verdi;