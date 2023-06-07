Nihal Yalçın ile uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Berker Güven, önceki akşam Cihangir’de objektiflere yansıdı. Ellerinde bavullarla yürüyen ünlü isim, bir yandan da gazetecilerle sohbet etti.

Tatil moduna girdiğini ifade eden yakışıklı oyuncu, “Şimdi sevgilim Nihal Yalçın’ın yanına gidiyorum. Oradan da birlikte ver elini Londra tatili… Bunu hak ettim. Bu sezon çok çalıştık. Bu sezonu kazasız belasız atlattık, çok şükür” şeklinde konuştu.

Güven, daha sonra ise “Sevgilim beni bekler” diyerek oradan uzaklaştı.