IGTV Yerine Instagram TV Geliyor

3 yıldır Instagram’da kullanıma sunulan IGTV kaldırılıyor. Instagram kullanıcılara sunduğu IGTV’den beklediği performansı alamadı. IGTV beklenen ilgiyi görmediği ve yeterince kullanılmadığı için Instagram IGTV’yi kaldırmaya karar verdi. IGTV’nin aksine Reels’te başarılı olan Instagram, IGTV’nin yerine Reels’deki başarısını pekiştirmek için çalışmalar yapıyor. Yeni gelecek özellik ile 60 dakikalık içerikler dikey bir şekilde paylaşılabilecek. Bu yeni özelliğe ise “Instagram TV” adı verildi.

Daha fazla özellik olacak

Instagram TV’de IGTV’nin aksine Reels’deki gibi filtre, kırpma gibi bazı özellikler de kullanıma sunulacak. 60 saniye ön izleme ve 60 dakika video uzunluğu ile kullanıma sunulacak Instagram TV’den kullanıcılar maddi kazanç da sağlayabilecek. Instagram TV için Facebook’un 2022 sonuna kadar içerik üreticileri için ayırdığı 1 milyar dolarlık bütçeden de faydalanılacak.