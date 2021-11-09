İdris Nebi Taşkan: Tipim değil, kariyerim benzesin

Son olarak Baht Oyunu adlı diziyle ekranlarda gördüğümüz oyuncu İdris Nebi Taşkan, önceki gün Nişantaşı’nda bir mekanda görüntülendi. Yakın arkadaşı işletmeci Kenan Çankaya ile kafede görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ’a benzemeye çalıştığı iddiaları hakkında konuşan İdris Nebi Taşkan, “Beni Kıvanç abiye benzetenler oluyor, ancak insan insana tabii ki benzer. Özellikle benzeme gibi bir çaba değil tabii bu. Kıvanç Tatlıtuğ’a tipim benzemesin kariyerim benzesin, başka ne isteyebilirim ki?” dedi.

“Boks beni zinde tutuyor”

Daha önce verdiği bir röportajda kendisini spora verdiğini ve boks çalışmaya başladığını söyleyen Taşkan, boksun bazıları tarafından şiddet sporu olarak görülmesi hakkında ise, “Boks beni bedenen ve zihnen zinde tutuyor. Orada birbirimizi dövmüyoruz ki, spor yapıyoruz” dedi. İsteyen herkesle ringde karşılaşabileceğini söyleyen Taşkan, “Sokakta adam dövmek için boks öğrenilmez. Ben mahalle kültürüyle adabıyla büyüdüm, büyüğümüze saygımız, küçüklerimize sevgimizi eksik etmiyoruz” dedi.