İdris Nebi Taşkan: Gönlüm aksiyonda!

Son olarak Baht Oyunu dizisinde yer alan genç oyuncu İdris Nebi Taşkan, Nişantaşı’nda bir kafede görüntülendi. Taşkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rol aldığı dizi final yaptıktan sonra kendisini spora verdiğini ve özellikle boks çalışmaya başladığını söyleyen İdris Nebi Taşkan, “Oldukça fazla dram yaptım. Komedi projelerinde de yer aldım, fakat benim gönlüm aksiyonda. Sette hoplamak, zıplamak aksiyon işinde yer almak beni çok mutlu eder” dedi.

Dizinin final yapması hakkında da konuşan Taşkan, “Maalesef bizim mesleğin cilvesi, dün işimiz vardı bugün yok. Böyle şeyler oluyor. Ekip şahaneydi, inanılmaz bir aile ortamı kurmuştuk, gerek ekip gerek oyuncular iç içeydik. İlk defa romantik komedide rol almıştım, Üzüldük tabii” dedi.

“Rolün büyüğü küçüğü olmaz”

Bir projeye başlarken başrol ya da yan rol ayrımı yapmadığını da ifade eden İdris Nebi Taşkan “Ben ilk işime başrolle başladım, sonra karakter oyunculuğu yaptım. Başrol veya diğer rolleri ayrıştırmıyorum, bir karakteri sevdiysem, o projede yer almak istiyorsam, o karakteri canlandırıyorum, rolün büyüğü küçüğü olmaz” dedi.

“Keanu Reeves hayranıyım”

İdris Nebi Taşkan, sosyal medyadan çok fazla arkadaşlık teklifleri aldığını söylerken, kendisinin de hayranlık duyduğu isimleri açıkladı. Taşkan, konu hakkında şunları söyledi: “Bizim mesleğimizin parçası illa insanlar ulaşmak tanışmak istiyorlar. Benim de çok dünyaca ünlü merak ettiğim, tanışmak istediğim insanlar var. Aksiyonu çok sevdiğim için Keanu Reeves ve Denzel Washington hayranıyım onlarla tanışmak isterim. Hayatta herkesin hayranlık duyduğu insanlar vardır ben de öyleyim.”