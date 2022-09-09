1962’den itibaren ise sinema dünyasının önemli figürlerinden birisine dönüşen James Bond karakteri için yeni isim arayışı sürüyor.

Daniel Craig’in başrolünde olduğu No Time to Die (Ölmek için Zaman Yok) ile birlikte, seride bir çağ daha kapanmıştı. Craig’in ayrılığından sonra “Sıradaki James Bond kim olacak?” sorusu tekrar gündeme geldi. Filmin yapımcısı Metro-Goldwyn-Mayer Stüdyoları’nın Amazon’a satılmasıyla dev marka da el değiştirdi.

Yapımcı Barbara Broccoli ise sıradaki Bond’un Idris Elba olabileceğine dair bir görüş bildirmişti. Şimdiyse Elba’dan konuya dair net bir açıklama geldi. “Bu benim kariyerim için bir hedef noktası değil,” ifadesini kullanan Elba, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bond’u oynamanın kişisel hedeflerimi tatmin edeceğini sanmıyorum. Bir ulusun iradesini kesinlikle tatmin edecek. Yalan söylemeyeceğim, dünyanın her köşesine gidiyorum ve farklı kültürlerle temas ediyorum. Konu her zaman Bond’a geliyor. Bu noktada, bunun beni aştığını hissediyorum. Yapmalı mıyım, yapacak mıyım sorusu değil, halkın iradesinin dayattığı bir şey bu.”

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