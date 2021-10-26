İdo Tatlıses’ten İmparotora Büyük Jest!

İbrahim Tatlıses‘in Derya Tuna ile evliliğinden olan oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefkatli ile dünya evine girmişti.

Düğün arifesinden sonra yeni single çıkaran ünlü pop sarkıcı İdo Tatlıses, ’Kehanet’ adını verdiği şarkısının klibinde İmparatorla olan küçüklük karelerine yer verdi. İbrahim Tatlıses’in klipdeki gençlik hallerini gören hayranları İdo’nun klibine beğeni ve yorum yağdırdı.

Kısa sürede çok beğeni alan şarkıdan kareler:

İdo Tatlıses – Kehanet klibinin tamamı: