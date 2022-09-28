İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’nin doğum tarihi olan özel bir cep numarası aldı. İdo Tatlıses, bu özel numarayı alabilmek için 200 bin lira ödedi.

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli’ye sevgisini farklı bir yolla gösterdi. İdo Tatlıses’in yeni cep telefonu numarası; gün, ay, yıl olarak eşinin doğum tarihinden oluşuyor.

Sabah’tan Ömer Karahan’ın haberine göre; Tatlıses, GSM operatörlerinden haftalarca eşinin doğduğu tarihi arka arkaya taşıyan numara aradı ama bulamadı. Sonunda bu rakamı barındıran ancak kullanımda olan bir numara buldu. İdo Tatlıses, bu özel numarayı alabilmek için bir vatandaşa 200 bin lira ödedi.

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