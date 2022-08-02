Arabesk müziğin önemli isimlerden İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz sene mankenlik yapan Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden çift, son olarak deniz kenarındaki bir restoranda çektikleri fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından verdikleri pozu yayınlanan Yasemin Şefkatli, gönderisine “Önce biraz İdo” notunu düştü. Eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmaya Tatlıses ise arka arkaya sıralandığı kalp emojileriyle yorum yaptı.