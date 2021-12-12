Günümüzde hemen hemen herkesin merak ettiği konulardan birisi de içme suyunun PH dengesi kaç olmalıdır? Sorusudur. Normal bir suyun ortalama PH seviyesi 7 civarındadır. Bu seviye PH değerine sahip sular sağlıklı olarak kabul edilir. Ancak bazı durumlarda arıtılma etkisi bağlı olarak suların PH seviyesi 10 üzerine çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda suların asidik seviyesi yükselir.

Suyun asidik seviyesinin yükselmesinin insan sağlığına birçok olumsuz sonucu bulunur. Metabolizmada ciddi derecede bozulmalara sebep olabilir. Aynı zamanda hayati öneme sahip organlarda bozulmalara sebep olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka kaliteli, arıtılmış içme suları içilmesi gerekir. PH dengesinin yüksek olmasıyla kişilerin damarlarında, akciğerlerinde, karaciğerlerinde ciddi bozulmalar yaşanabilir.

PH Yüksek Olursa Ne Olur?

PH seviyesinin yüksek olmasının insan sağlığına birçok zararı bulunuyor. PH seviyesinin 10 ve üstünde olması kişilerin bağışıklık sistemini ciddi derecede tehdit ediyor. Aynı zamanda kişilerin sindirim sistemlerinde bozulmalara sebep olabiliyor. Kişilerin en önemli organları ciddi boyutlarda zarar görebiliyor.

PH seviyesinin yüksek olması daha birçok duruma yol açabiliyor. PH seviyesinin yüksek olması dişlere de ciddi derecede zarar verebiliyor. Dişlerde lekelenme, çürük gibi olaylarla kişilerin karşılaşmasına sebep olabiliyor. Çeşme suları PH seviyesinin en çok yüksek olduğu sulardır. Dolayısıyla çeşme suyu içiminden kişilerin mutlaka uzak durması gerekir. Hiçbir şekilde çeşme suyu kullanılması gerekir. Çay demlerken, kahve yaparken dahi çeşme suyu kullanımından uzak durulmalıdır.

PH Nasıl Ölçülür?

Günümüzde birçok maddenin PH değerini kolaylıkla ölçebiliyoruz. Maddelerin PH değerini ölçmek için mutlaka gösterge kullanılması gerekir. PH ölçen göstergelerde birçok farklı renk bulunmaktadır. Her rengin farklı bir anlamı bulunuyor. Örneğin asit düzeyinin yüksek olması sonucu renk kırmızı olur. Alkali olduğu zaman ise göstergenin rengi maviyi gösterir.

PH değeri ölçmek oldukça pratiktir. Renklerin anlamları bilen herkes kolaylıkla göstergeyle maddelerin PH değerini ölçebilir. Aynı zamanda PH değerini ölçmede kullanılan bir diğer araç PH metresidir. PH metresi PH değerini daha profesyonelce ölçer. PH metresiyle hidrojen iyonu seviyesi ölçülür. Hidrojen iyonu seviyesi üzerinden PH dengesi hesaplanarak bulunur.

PH Açılımı Nedir?

PH kısaltmasının birçok kişi açılımı merak eder. PH değerinin açılımı potansiyel hidrojendir. PH 0 ile 14 arasında değerlerde bulunur. 0 seviyesi PH seviyesinin aşırı asidik düzeyde olduğunu gösterir. 14 ise PH dengesinin yüksek alkali olduğunu gösterir. PH kısaltmasında bulunan ‘’P’’ değeri potansiyeli ifade eder. Diğer bir değer olan ‘’H’’ değeri ise hidrojenin temsil eder. PH değerinin 7 civarında olması PH değerinin nötr düzeyde olduğunu gösterir.

Yani PH ne alkalidir, nede asidik düzeydedir. PH normal seviyelerdedir. Dolayısıyla içme sularında da bulunması gereken PH değeri 7 ve 7,5 aralığındadır. Bu değerler normal ve sağlık olarak kabul edilir.