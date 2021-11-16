İclal Aydın’ın ‘Üç Kız Kardeş’ kitabı dizi oluyor!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sunuculuk da yapan İclal Aydın, yazarlık macerasına atıldıktan sonra bir çok önemli esere imzasını attı. Yaklaşık 20 kitap yazan Aydın’ın, en çok satan romanları arasında yer alan ‘Üç Kız Kardeş’ adlı kitabı yakın zamanda dizi olarak karşımıza çıkacak.





Çekimlerinin Ayvalık’ta yapılacağı dizi, Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Türkan, Derya ve Dönüş isimlerinde üç kız kardeşin anne ve babalarıyla yaşadıkları sorunları ve zorlukları anlatacak olan dizide ilk başta kızların yaşları büyük olarak düşünülmüş ama daha sonra karakterlerin yaşlarının küçültüldüğü ve oyuncu seçiminde farklı bir yol izleneceği öğrenildi.