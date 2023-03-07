Oyuncu ve yazar İclal Aydın, ameliyat için masaya yattı. Dün sabah mikrodiskektomi operasyonu geçirdiğini duyuran Aydın, doktoruyla birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü isim, gönderisine “Bu fotoğraf dün sabah 07.30’da sevgili Prof. Dr. Bülent Önal’ın yaptığı servikal mikrodiskektomi ameliyatımdan yedi saat sonra çekildi. Ayakta, gülerek ve yürüyerek çok şükür. Aylar süren ağrılarım, uykusuzluklarım ve hareket kabiliyetimdeki azalmalar son bulacak umarım. Beni aynı gün ayağa kaldıran doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim. Şu anda geçici ağrılarım olsa da dünkü bu gülüşüm kayıtlara geçsin istedim. Var ol, sağ ol” notunu düştü.