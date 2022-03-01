Yakın zamanda “Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok” cümleleriyle ailesine sitem eden İbrahim Tatlıses’e oğlu Ahmet Tatlıses’ten “Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir” şeklinde sert bir yanıt vermişti. ‘İmparator’ lakabıyla anılan İbrahim Tatlıses ise sözü edilen olay sonrası yaptığı paylaşımla oğlu Ahmet Tatlıses’i yok saydı.

Tatlıses, kızı Gülşen ile birlikte çekilmiş karesini paylaşarak “Bu benim Gülşen’im. Kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden’im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek’im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır… Bir de Elif’im var ki sormayın! ‘Nasılsın baba’, ‘Süperim kızım’, ‘Ben de süperim baba’ deyip bitiriyor beni… Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo’daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile… Allah bunları bana çok görmesin.” cümlelerini kurdu.

İbrahim Tatlıses’in paylaşımı sonrası, yakın zamanda beyin ameliyatı geçiren oğlu Ahmet Tatlıses’i yok saydığı düşünüldü.