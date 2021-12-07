Haftasonu 47’incisi gerçekleşen, Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesinde ödül alan birçok ünlü kadın, konuşmalarında kadına şiddet, taciz ve cinayete dikkat çekti. Bu konuşmaların ardından ise yıllar önce adı, birçok kadına şiddet haberiyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses’e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verildi.

Sosyal medya akışları, Altın Kelebek Ödüllerinde İbrahim Tatlıses’e verilen ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilmesine karşı tepkilerle beslenirken, bu isimler arasında ünlüler de vardı.

İşte o paylaşımlar:

Yaşam mı boyu onur ödülü? Vay be… Hazır vermişken elinizi korkak alıştırmayın ya, Weinstein’a kültür bakanlığı, Epstein’a iyi niyet elçiliğini verin gitsin. — Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) December 5, 2021

Bir tarafta kadın gücü, kadına şiddete hayır falan mesajları verilen "ödül töreni"nde İbrahim Tatlıses yaşam boyu başarı ödülü aldı. Seneye de Mehmet Ali Erbil'e verin. Canım Türkiye'm❤️ — Kaan Sekban (@KaanSekbann) December 5, 2021