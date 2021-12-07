Haftasonu 47’incisi gerçekleşen, Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesinde ödül alan birçok ünlü kadın, konuşmalarında kadına şiddet, taciz ve cinayete dikkat çekti. Bu konuşmaların ardından ise yıllar önce adı, birçok kadına şiddet haberiyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses’e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verildi.
Sosyal medya akışları, Altın Kelebek Ödüllerinde İbrahim Tatlıses’e verilen ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilmesine karşı tepkilerle beslenirken, bu isimler arasında ünlüler de vardı.
İşte o paylaşımlar: