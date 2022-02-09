İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde Akkaş’ı görenler şaşkına döndü. Perihan Savaş geçtiğimiz yıl kasım ayında kızının doğum gününü kutlamasından dolayı bebeklik fotoğrafını yayınladı.

Ünlü oyuncu Perihan Savaş’ın kızının annesine benzerliği gözlerden kaçmadı.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı kızı Melek Zübeyde’nin son hali görenleri şaşırttı.

Perihan Savaş 38 yaşına basan kızı Melek Zübeyde Akkaş doğum gününü şu paylaşımla kutlamıştı, ‘Canım kuzum seni çok seviyorum, gururum Allah’ım seni, evlatlarını, eşini korusun. İyi ki doğdun iyi ki’ sözleri ilgi odağı olmuştu.

2008 yılında Volkan Akkaş ile Melek Zübeyde Akkaş hayatını birleştirmişti. Efe, Ali ve Bal isimlerinde üç çocukları var.