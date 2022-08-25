İbrahim Tatlıses, sağlık durumunu merak eden sevenleri için hastane yatağından paylaşım yaptı. Tatlıses, yayınladığı videoda “Herkesten Allah razı olsun. Akşam Günay’da görüşmek üzere” dedi.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan açıklama

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama eski eşi Ayşegül Yıldız’dan geldi. Yıldız, şunları söyledi:

“İbrahim Bey’le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Ada’yı Bodrum’da teyzesini bırakıp, İstanbul’a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş.”

Seren Serengil: İdo ile İbrahim Tatlıses arkalı önlü gidiyorlardı

Ünlü sunucu Seren Serengil, İbrahim Tatlıses ile oğlu İdo’nun arkalı önlü şekilde iki araba olarak seyahat ettiklerini, beyaz kamyonetin İdo’nun arabasını sollayıp babasının olduğu araca çarptığını ifade etti.

İlginizi çekebilir: