İbrahim Tatlıses Aşka Geldi!

İsmi sık sık kendisinden küçük yaştaki sevgilileriyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez de kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’yla instagram da attığı el ele pozla magazin medyasının gündemine oturdu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses el ele olan paylaşımına ufak bir not’da eklemeyi unutmadı.” Deniz kenarında bazı evler vardır ya lebi derya bizimki de lebi orman” yazdı.

İkilinin arkadan çekilmiş fotoğrafı, imparatorun ormanlık alandaki vilanın bahçesinden kareydi.

Yazı Funda Güneş