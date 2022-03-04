Selin Şekerci‘nin İbrahim Selim‘in ,‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk olmasından ardından başlayan aşk oldukça konuşuldu.

Sürpiz bir aşka yelken açtıklarını geçtiğimiz yaz aylarında güneşin ve yazın tadını çıkarırlarken öğrendik.

7 aydır aşk yaşayan ve birlikte yaşamaya başlayan ünlü çifttin geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine nokta koydukları ortaya çıktı. Uzun süre çiftten ses çıkmadı bu sessizliği bozan kişi İbrahim Selim oldu.

Ünlü Oyuncu, “Anlaşamadık, ayrılık kararı aldık biz de. O muhteşem bir insan, ben çok çalıştığım için kendisine zaman ayıramadım ve bu yüzden de ilişkimiz bitti” ifadelerini kullandı.