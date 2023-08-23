Geçtiğimiz haftalarda Daye Ay ile aşk yaşadığı söylentileri gündeme gelen İbrahim Selim, uzun süren sessizliğini sonunda bozdu. Ünlü oyuncu, “Gizemli güzel” ifadeleriyle bahsedilen Daye Ay ile yeni bir ilişkiye adım attığını doğruladı.

Selim, sevgilisiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşarak aşkını resmen ilan etti. Daye Ay da aynı şekilde İbrahim Selim ile paylaştığı pozlarla mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Çiçeği burnunda çifte yorumlarda mutluluk dilekleri yağdı.