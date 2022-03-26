Önceki gün Etiler’de objektiflere takılan Çelikkol, Mihre Mutlu ile boşanacağı ve evleri ayırdığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.

Oyuncu İbrahim Çelikkol (39), 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlenmişti. Ünlü çift, Aralık 2019’da oğulları Ali’yi kucağına almıştı.

Kolu askılı görüntülendi

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Yanında oğlu Ali ile birlikte iş toplantısına gelen oyuncu, tek kolu askılı görüntülendi.

Çelikkol, “Omuzda kas ezilmesi var, spor yaparken oldu. Biraz böyle kalacak, ciddi bir sorun yok” dedi.

“Evleri ayırmadık”

Eşi Mihre Çelikkol’dan boşanacağı konuşulan İbrahim Çelikkol, “Evet maalesef yazılıyor bunlar, çocuğun yanında bunları konuşmayalım. Öyle ev ayırma falan yok, olur mu öyle bir şey” şeklinde konuştu.