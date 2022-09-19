2017 yılında Mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Çelikkol, 5 yıllık evlilik sürecinden sonra geçtiğimiz haziran ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ünlü oyuncu hakkında son zamanlarda meslektaşı Birce Akalay ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddiaları Birce Akalay, “İbrahim benim canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de benim arkadaşım.” açıklamasıyla yalanlamıştı.

Hürriyet’in yeni çıkan haberine göre İbrahim Çelikkol, Birce Akalay ile değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte. Habere göre ikili, ortak arkadaşları Simurg Inn’in sahibi Dilara Karabay’ın mekânında tanıştı ve yaklaşık 1 aydır birliktelik yaşıyor. Ünlü bir yemek kitabı yazarı ve TV programcısı olan Natali Yarcan, sosyetenin sevilen isimlerinden biri. Bir kaç yıl önce eşinden boşanan Yarcan’ın bir tane de çocuğu var.

İlişkilerini gözden uzak yaşamayı tercih eden yeni aşıkların, hayat görüşleri ve tarzlarının birbirleriyle uyuştuğu söyleniyor.

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