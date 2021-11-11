İbrahim Çelikkol oğlu Ali ve arkadaşı Birce Atalay ile Etiler’de görüntülendi

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol geçtiğimiz gün Etiler’de görüntülendi. Oğlu Ali’nin saç traşı için Birce Atalay ile kuaföre giren oyuncu, Marmaris’te yaşanan orman yangını hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Habertürk’ten Hakan Yağcı’nın haberine göre; Oğlu Ali’nin saç traşı için Etiler’deki bir kuaföre giden İbrahim Çelikkol kameralar tarafından görüntülendi. Çelikkol’a oyuncu arkadaşı Birce Atalay eşlik etti.





Çelikkol, muhabirlerin sorularını cevaplandırdığı sırada, 2 yaşındaki oğlu Ali’yle Atalay’iın ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. Bir süre geçtikten sonra kendini çeken kameralara meraklanan Ali, babasının yanına geldi. Çelikkol’un oğlunun uzatılan mikrofonlarla oynamaya başlaması, ortaya renkli görüntüler çıkardı.





Ünlü oyuncu, “Ali’nin saçları çok uzadı. Saçlarını kestirmeye geldik. Birce de bize eşlik etti. Çok iyi arkadaşım. Çok iyi dostum.” dedi.

Yaklaşık üç ay önce Marmaris’te çıkan orman yangınlarında en ön sıralarda mücadele veren İbrahim Çelikkol, konu hakkında şunları söyledi:

“İnsani görevimizi yaptık. Oralar bize çok şey hatırlattı. Ekmeği ayrana bastığımız 8 günlük zorlu bir süreç geçirdik. Her olayı çok çabuk unutuyoruz. Ama toplum olarak çok güçlü bir milletiz! Oradaki dayanışmayı gözlerimle gördüm”