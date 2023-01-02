2017 yılının mayıs ayında evlendiği Mihre Mutlu ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran İbrahim Çelikkol, son dönemde Birce Akalay ile olan arkadaşlığı ile konuşuluyordu. ‘Siyah Beyaz Aşk‘ ve ‘Kuş Uçuşu‘nda partner olan ikilinin beraber tatil yapmaları, sevenlerinin aklına “Birlikteler mi?” sorusunu getirmişti. Haberler sonrası açıklama yapan Akalay, “İbrahim benim canım dostum. Eski eşi Mihre de benim arkadaşım. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir kadınla erkek arkadaş olamazlar mı?” diyerek yalanlamıştı.

2023 yılının ilk anlarında sosyal medya hesabından yeni sevgilisi Natali Yarcan ile paylaşım yapan Çelikkol, sevenlerine yılın ilk gününde sürpriz yaptı.

İlginizi çekebilir: