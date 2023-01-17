İbrahim Büyükak’ın Disney Plus için yazıp yönettiği yeni projesi ‘Özür Dilerim’ filminden ilk kareler geldi. Henüz yayın tarihi belli olmayan filmin oyuncu kadrosunda Oğuzhan Koç, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak gibi başarılı isimler yer alıyor. Projenin kamera arkasından gelen ilk fotoğraflar ise sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

‘Özür Dilerim’ filminde, yapayalnız yaşayan Erkin’in hayatının dedesinin ölüm haberiyle huzurevine gitmesinden ardından hayatının heyecanlı bir şekilde değişmesi konu alınıyor. Karakterin kavgalı olduğu kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’yle karşılaşmasından sonra olaylar peşini bırakmıyor.

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