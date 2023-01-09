Oyuncu ve komedyen İbrahim Büyükak da dün akşam oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisinden paylaşım yapan ünlü isimlerin arasındaydı. Derbi öncesi sosyal medyası üzerinden Galatasaray antrenmanından paylaşım yapan Büyükak, taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Yaptığı paylaşımda Galatasaray‘ın ilk 11 ismini yayınlayan ünlü oyuncu, taraftarların ‘nasıl ilk 11’i ifşa edersin’ gibi tepkileri sonucu paylaşımını kaldırdı.

İbrahim Büyükak, Maçı 3-0 Galatasaray’ın kazanmasının ardından ise sosyal medya hesabından taraftarlara özür niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

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