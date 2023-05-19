Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, önceki gün Arnavutköy’deki bir balık restoranında görüntülendi. Arkadaşlarıyla beraber toplantı için yemeğe geldiğini söyleyen Büyükak, keyifli haliyle dikkat çekti.

Çalışmaya devam ettiğini belirten 39 yaşındaki oyuncu, “Şu anda bir karar vermeye çalışıyoruz. ‘Yeni bir şey mi yapsak yoksa mevcut filmlere devam serisi mi çeksek?’ diye. Çünkü bizler genelde sonbaharda çalışıyor oluyoruz ve bir şey yapmamız gerekiyor. Bunun planını şimdiden yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İbrahim Büyükak, geliri ve yatırım hareketleri ile ilgili “Ben Çeşme’deydim. Oralar sıcak şimdilerde. Burası biraz serin ama bana yatırım sormayın bence. Herkes gibi bizim de yaptığımız bazı şeyler var ama bunu sormayın bence” dedi.

Geçtiğimiz ay boşanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi ile ilgili konuşmak istemeyen oyuncu, meslektaşı Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı’nın evlenmesi hakkında “Arkadaşlar bunların muhatabı bence ben değilim. İki taraf için de hayırlısı neyse o olsun. Ezgi ve Mustafa’ya da mutluluklar diliyorum” açıklamasını yaptı.