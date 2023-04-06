Yaklaşık iki yıldır Sibel Can ve Hakan Altun ile beraber ‘Şarkılar Bizi Söyler’ isimli programda yer alan Hüsnü Şenlendirici’nin kansere yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Sabah’ta yer alan habere göre; 47 yaşındaki klarnet sanatçının bağırsak kanserine yakalandı. Apar topar ameliyata alınan Hüsnü Şenlendirici’nin 11 cm bağırsağı alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen sanatçının kendisi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.