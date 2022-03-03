“Ezel”, “Kolpaçino”, “Dalavere”, “Bende Kal” gibi birçok projede rol alan Hüseyin Elmalıpınar’dan acı haber geldi. Elmalıpınar, Şişli Feriköy Mahallesi’nde yürürken kalp krizi geçirdi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 51 yaşındaki oyuncunun saat 12.00’de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şafak Sezer: uğurlar olsun

Şafak Sezer, “Kutsal Damacana” ve “Kolpaçino” gibi filmlerde birlikte rol aldığı arkadaşının vefatının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Elmalıpınar’ın fotoğrafını yayınlayan Sezer, “Uğurlar olsun…” diyerek, oyuncuya veda etti.

Hüseyin Elmalıpınar kimdir?

Hüseyin Elmalıpınar, 23 Mart 1971 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncuları arasında yer alıyordu.

Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu’nda başlayan Elmalıpınar, ilk olarak “Çiçek Taksi” dizisi ile ekranlarda yer aldı.

Oyuncu, 2007 yılında yayınlanan “Kutsal Damacana” filmindeki rolüyle akıllarda kaldı.

Hüseyin Elmalıpınar, 2009 yılında “Kolpaçino” filminde “Hüseyin” adındaki bir kabadayıyı canlandırdı.

Elmalıpınar, 2005-2007 yılları arasında yayınlanan “Acı Hayat” dizisinde, önce “Terzi”nin daha sonra ise “Mehmet Kosovalı”nın sağ kolu olan “Numan” karakterine hayat verdi.