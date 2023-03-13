Rol aldığı Euphoria dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran trans oyuncu Hunter Schafer, 95. Oscar Ödülleri’nin ardından Beverly Hills‘de düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi’nde cesur kıyafetiyle büyük ses getirdi.

İpek kumaş eteğinin üzerine göğüslerinin bir kısmını örten tüy şeklindeki tasarım üstle katılan Schafer, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kariyerine ünlü markaların yüzü olarak başlayan Hunter Schafer, 2019’da rol almaya başladığı Euphoria ile oyunculuğa adım atarak büyük başarılar yakaladı. Diğer yandan Schafer, dizideki rol arkadaşı Dominic Fike ile gerçek hayatta aşk yaşıyor.

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