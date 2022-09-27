Hummel x Aybüke sonbahar-kış koleksiyonu #SenKararVer mottosundan hareketle tavrımıza, tepkimize ve tarzımıza kendimizin karar verdiği ve her ne olmasını istiyorsak hayatımızı ve isteklerimizi yaşamamız gerektiğini yansıtmayı hedefliyor. Lansman konuşmasında “#SenKararVer projemiz ile, tepkimize, tavrımıza, tarzımıza kendimizin karar verdiği bu yolculukta kalıplardan sıyrılarak, olurun da olmazın da biz olduğu, kendimiz olmanın verdiği mutluluk ve heyecan ile hep birlikte ilerliyoruz.” Diyen Aybüke Pusat, bu koleksiyon ile kendi kararları ile güçlü bir yön çizilmesini hedefleyen ve bu doğrultuda tepkimizi, tavrımızı ve tarzımızı şekillendiren bir topluluğun mesajını aktarıyor.

Mottosuyla büyük fark yaratan Hummel koleksiyonu, üç giyim kategorisi ve iki ayakkabı kategorisinden oluşuyor. Giyim kategorilerinden 2022-23 Sonbahar-Kış Lifestyle koleksiyonu doğanın ve karakterin birleşimi ile ‘oyunu sokağa taşı’ temasından yola çıkıyor. Farklı siluetlerin yeni yorumlarıyla bir arada olan koleksiyon, orijinal renkler arasında uyumu sağlayarak ve farklı renk tonlarını en iyi şekilde kombinleyerek daha sportif ve canlı bir görünüm kazandırıyor. Koleksiyon sezon trendlerine uygun olarak jogger parçalar, nakış logolar, oversize modeller ve ürünlerin çift taraflı kullanımı ile tam anlamıyla fark yaratıyor. Koleksiyon parçalarıyla her karaktere uygun bir retro tarz yaratılması mümkün kılınırken, oversize ve maskülen izlerle sokağın ruhunu kişinin tarzıyla bütünleyerek sıra dışı bir deneyim sunulması hedefleniyor.

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