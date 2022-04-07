Taliban’ın 2021 Ağustosunda Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesiyle ulusal kadın futbol takımı da bir anda kendi ülkesinde futbol oynama hakkını kaybetti. Spor giyim markası hummel, resmi ulusal takım olarak tanınmaya devam edebilmeleri için takımı Avustralya’da yeniden bir araya getirdi ve ulusal takım formaları için çok anlamlı yeni bir logo tasarladı.

Kadın olarak haklarınızı kaybetseydiniz ne hissedersiniz? Çoğu insan için hayal dahi edilemeyecek bir şey. Ancak Afganistanlı kadınlar için Taliban Ağustos 2021’de yönetimi devraldığında bu durum aniden gerçeğe dönüştü. O gün, kadınların özgürlüğü, futbol oynama hakları da dahil, ellerinden alındı.

Pek çok kişinin hayatı alt üst oldu. Afgan ulusal kadın futbol takımı üyeleri içinse en kötüsü, hayatlarının sadece Taliban değil, aynı zamanda kendi mahallelerinde yaşayan ve Taliban’ın görüşünü paylaşanlar tarafından tehdit edilmesiydi.

Afgan Ulusal Kadın futbol takımının eski kaptanı olan Khalida Popal’ın yardımıyla Afganistan’dan Avustralya’ya kaçmayı başardılar. Ailelerinden ve ülkelerinden ayrılar ama şimdi ikinci aileleriyle yani takım arkadaşlarıyla güvendeler.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, futbol oynama ve sevgili ülkelerini yeniden temsil etme hayallerinden asla vazgeçmediler. Ve artık bu hayal, 2010-2018 arasındaki sekiz yıllık dönemde takımın ilk resmi sponsoru olan Danimarkalı spor giyim markası hummel tarafından hayata geçirildi.

hummel, Taliban ne derse desin onları hala resmi Afgan kadın ulusal takımı olarak kabul ettiklerinin altını çizerek, takımın sahalara geri dönmek üzere Avustralya’da yeniden kurulmasına karar verdi.

hummel CEO’su Allan Vad Nielsen:

“Ne yazık ki, cinsel istismar skandalındaki rolleri nedeniyle 2018 yılında Afgan Futbol Federasyonu (AFF) ile olan sponsorluğumuzu iptal etmek zorunda kaldık. Ancak Afgan kadınları hep kalbimizdeydi. İşte bu yüzden takımın sponsorluğuna geri dönmekten ve eşitlik mücadelelerini desteklemekten gurur duyuyoruz. Çünkü kim olduğunuza veya nereden geldiğinize bakmaksızın, herkesin futbol oynama hakkı olduğuna inanıyoruz.”

hummel, yeni gayri resmi sponsorluğunun bir parçası olarak, önceki ulusal Afgan formalarındaki eski armaları çıkardı ve daha da güçlü bir mesajı içeren yenisiyle değiştirdi – EŞİT BİR OYUN OYNAYALIM.

“Bu kadınların ülkeleriyle son derece gurur duyduklarına şüphe yok. Bu yüzden eski formalarını Afganistan’a olan aşklarının bir sembolü olarak kullanmak istedik. Kızlarla kafa kafaya vererek, özgürlük ve eşitlik mücadelelerini sembolize eden yeni bir logo tasarladık. Açıkçası, kadınların spor yapma haklarına dair farkındalık yaratmak için seslerini tüm dünyaya duyurmalarını istiyoruz. Dünyayı, spor aracılığıyla herkesin eşit bir oyun oynayabileceği bir yere dönüştürme hayalimizin peşinden gitmeyi istiyoruz”.

Afgan Ulusal Kadın Futbol Takımı’nın eski kaptanı Khalida Popal:

“Futbol damarlarımda akan ve asla sönmeyecek bir ateş ve aynı şey Afgan Ulusal Futbol takımındaki tüm kadınlar için geçerli. hummel’in desteği sayesinde, sonunda takımımızı yeniden kurabiliyor ve sevgili ülkemizi temsil ediyoruz. Kararlılıkları ve cesaretleri sayesinde Taliban’dan kaçmayı başaran bu korkusuz kadınların arkasında durmaktan son derece gurur duyuyorum. Hep birlikte, dünyanın dört bir yanındaki bir çok kişiye de özgürlük adına savaşmayı asla bırakmamaları için güç ve ilham veriyorlar.”

Afgan ulusal futbol takımı kalecisi 20 yaşındaki Fatima Yousufi:

“Afgan kızlarının hakları için savaşabilmeleri bir rüyadır ve bu takımın her bir üyesi hakları için savaşmıştır. Onlar sessizlerin sesi olmuşlardır. Değişimi getirmeye ve toplum için değişimin kendisiolmayaçalışıyoruz.Buradaikinciailemlebirlikteolmaktançokmutluyum. Futbol bizler için büyülü bir şey. Çünkü sahaya çıktığımızda ve yeniden bir araya geldiğimizde, dışarıda ne olursa olsun, bizler bambaşka bir dünyadayız ve sadece futbol oynamaya odaklanıyoruz.”

Yeni Afgan ulusal futbol takımı formaları landholdsshoppen.com’da satışa sunuluyor ve satıştan elde edilen tüm gelir takıma ve eşitlik mücadelelerine bağışlanacak.