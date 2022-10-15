Hummel’ın doğaya saygılı, tamamı geri dönüştürülebilir materyallerden oluşan yeni koleksiyonu Mindful Training, zihin ve beden uyumunun en doğal halini ortaya çıkarmak için tasarlandı.

Fotoğraf çekimleri marka elçimiz Aybüke Pusat ile gerçekleştirilen doğa dostu koleksiyon, dikişsiz yapısıyla doğanın bizlere verdiği rahatlığı sınırsız konforla yaşamamızı sağlıyor. Bee Cool teknolojisiyle desteklenen koleksiyonun en önemli özelliklerinden biri ise, spor yaparken serin ve kuru kalmanızı sağlaması.

1 of 4 - +

İskandinav minimalizmi ile hareketin sınırsızlığını tek koleksiyonda bir araya getiren Mindful Training spordan dansa, yogadan koşuya hareket ederek zihnini ve bedenini beslemeyi seven herkese hitap ediyor.

Doğanın varlığını kutlayan, kendine değer veren, zihnini her zaman berrak tutan ve hareket etmenin yarattığı huzuru benimseyen herkese, Mindful Training koleksiyonu ile en doğal enerjiyi ortaya çıkarmaya #KendindenBaşla diyoruz.

1 of 3 - +