İzzet Yıldızhan’ın Gülşen, Hande Yener ve Hadise gibi isimleri hedef almasının ardından başlayan ve son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleri tartışmasına Orhan Gencebay da dahil oldu. Gencebay, “Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili” dedi.

Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, muhabirlere “Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım.” demişti.

Orhan Gencebay Hülya Avşar’ın kalçasına tokat attı

Sosyal medyada bir kesimin tepkisini çeken açıklama sonrasında Gencebay’ın 2015 yılında kaydedilen bir görüntüsü yeniden gündeme geldi. Hülya Avşar’ın sahne aldığı mekana giden Gencebay’ın, “Avşar Kızı” ile samimi bir şekilde görüntülendiği video, kullanıcılar tarafından yeniden paylaşıldı. Videonun devamında Orhan Gencebay’ın Hülya Avşar’ın kalçasına tokat attığı ve hep birlikte güldükleri görülüyor. O anlara dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Twitter’da Gencebay’a “Edepli olmak lazım” açıklamasını hatırlattı.