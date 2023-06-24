Cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Hülya Avşar, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil sezonunu Ayvalık’ta açtı. 59 yaşındaki ünlü isim siyah bikinisiyle sanat çalışmasına daldı.

Avşar Kızı, eline boya ile fırça alıp odasının zeminine çiçek resmi çizdi. Siyah bikinisiyle boyama yaptığı eğlenceli anları paylaşan Avşar, şekilden şekle girdi. Bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Avşar Kızı, “Her türlü parke boyanır” notunu düştü. Hülya Avşar’ın bikinili paylaşımını yoruma kapatması da dikkat çekti.