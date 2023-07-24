Senin Uğruna, Umrumda Değil, Arasan da, Krvn, Makina gibi şarkılarla popüler olan rapçi Uzi, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile atışmıştı. Geçen gün Yeniköy’de bir balıkçıda görüntülenen Hülya Avşar da tartışmaya dahil oldu. Avşar, Ağrı’daki bir konserde Mustafa Sandal ve Uzi’nin sahne sırası tartışması hakkında, “Muzo mu dediniz? Uzi miydi? Kaç şarkı bestelemiş? Mustafa bence aynı sahneye hiç çıkmamalıydı. Uzi bana dese sopalardım” dedi.

“Yeni jenerasyon haddini bilmeli” diyen Avşar, “Biri yılların oturmuş sanatçısı, öbürünü bilmiyoruz ki. Kişiyi tanımıyorum ama hak ettiğini de düşünmüyorum.”

“Yıllarını bu işe vermiş kişiyi ben harcatmam. Dünyanın en ünlü şarkısını yapsa ne kadar kalacağına bakarım” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?