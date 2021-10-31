Hülya Avşar’dan şaşırtıcı açıklama: Tanju’yu silmedim

Avşar, Tanju Çolak’ın hala rehberinde olduğunu ifade etti.

“İnsan kıyamıyor tabi”

Masumiyet dizisinde beraber rol aldığı Ertuğrul Postoğlu’na attığı tokat hatırlatılınca, “İnsan kıyamıyor tabii rol arkadaşına tokat atmaya ama yiye yiye zamanlar atmayı da öğreniyorsunuz” şeklinde cevap verdi.

İfadesine Fatma Girik’ten sette yediği tokatı anlatarak devam eden Hülya Avşar, tokatın üzerine parmağının çıktığı itirafında bulundu ve “Buna benzer çok şey yaşadım” dedi.

“İş icabı olmuştur”

Sunduğu programın konuğu olan Ricky Martin’in poposunu ellediği günün sorulması üzerine, o akşam eve dönerken korktuğunu ve eşi Kaya Çilingiroğlu’na, “Ben bugün bir şey yaptım, Ricky Martin‘in poposunu elledim” dediğini söyledikten sonra Çilingiroğlu’nun buna karşılık duraksadığını ve sonrasında “Ne yapalım iş icabı olmuştur” şeklinde cevap verdiğini söyledi.

“Tanju’yu silmedim”

Tanju Çolak hakkında da konuşan Hülya Avşar, “Tanju’yu da rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler” ifadelerini kullandı.

Ünlü arkadaşlarının olmadığını belirten Hülya Avşar, “Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses” dedi.