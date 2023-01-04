Geçtiğimiz akşam kız kardeşleri Leyla Avşar, Helin Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile Tarabya’daki bir mekandan çıkarken görüntülenen Hülya Avşar, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Kardeşi Leyla’nın yeni yaşını kutlamak için buluştuklarını belirten Avşar, “Yeni yılda bütün aile bir aradayız. Ben sahnedeydim. Ailem de dinlemeye geldi, beni yalnız bırakmadılar. Her şey çok güzeldi” dedi.

Başarılı şarkıcı, son yayınladığı müzik klibinde rol alan kişinin eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na benzetilmesi hakkında ise “Ben o düşünceyle oynatmadım ama sonradan baktım gerçekten benziyor. Ya benim bilinçaltım ya da tarzım o olduğu için. Ben fazla yakışıklı erkek sevmiyorum” şeklinde konuştu.

Hülya Avşar, muhabirlerin “Geçtiğimiz günlerde Kaya Bey, ‘Hülya Avşar ile yeniden evlenir misiniz?’ sorusuna ‘Evlenmem. Asla’ diye cevap verdi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Ne istiyorsa onu yapsın. Benim artık evliliğe ihtiyacım yok. Kaya’nın da yok. Hayatımıza her şekilde devam edebiliriz. Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Evlendik, çocuğumuz oldu. Onun bir tane daha çocuğu oldu, iyi ki de oldu. Küçük Kaya başımızın tacı.”

Çilingiroğlu’nun başka bir kadınla yeniden evlenme ihtimali ile ilgili konuşan Avşar kızı, “Evlensin. Onu da kabul ederim” diyerek, esprili bir cevap verdi.

Yaklaşık 18 yıl önce Kaya Çilingiroğlu’nun ‘Ferrari’ sorusunu ‘Feraye’ olarak algılaması sonucu Hülya Avşar’ın aldatıldığı ortaya çıkmıştı. Gece vakti dışarıda görüntülenen Çilingiroğlu, gazetecilerin yeni aldığı arabadan bahsederek “Hayırlı olsun efendim, Ferrari’yi yeni mi aldınız?” demesi üzerine alkolün de etkisiyle “Sen Feraye’yi nereden göreceksin?” sözleriyle elinde olmadan gizli ilişkisini itiraf etmişti.

Ünlü şarkıcı, o dönem magazin dünyasında ses getiren olayın hatırlatılması üzerine, “Çok komik bir durum değil mi? O zaman çok koymuştu ama şimdi sadece gülüyorum. Kaya zaten çapkın bir adamdı. Ben aldatıldığımı dört sene sonra öğrendim. Dört sene iyi idare etmiş” sözleriyle, kahkaha attı.