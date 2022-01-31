Geçtiğimiz günlerde sahne kıyafeti ile gündeme gelen Gülşen’in kombini sanatçıları ve vatandaşları ikiye bölmüştü. Gülşen’in sahne kıyafetiyle ilgili ünlü şarkıcıya destek olan Hülya Avşar’da sahne için iddialı seçimler yapmaya devam ediyor. ‘Sahne şov yeridir’ diyen Hülya Avşar geçtiğimiz akşam sahne alırken bacak ve karın dekoltesi olan bir elbise tercih etti.

Gülşen’e destek vermişti

Hülya Avşar, Gülşen’in sahne kıyafeti tercihi için; ‘Sonuna kadar haklı. Tamamen kendi insiyatifinde her şey, kimse karışamaz. Gülşen’in de vücudu çok güzel, şarkıları güzel, sesi güzel, kendi güzel… Ben açıkçası, ‘Off, bu ne güzel görüntü!’ dedim ama bazı insanlara fazla gelmiş olabilir’ dedi. Hülya Avşar da geçtiğimiz akşam çıktığı sahne için iddialı bir kıyafet seçimi yaptı.

‘Sahne şov yeridir’ diyen Hülya Avşar dün akşam siyah elbisesinde bacak ve karın dekoltesi tercih etti. 58 yaşındaki şarkıcı sahneden pozlarını paylaştı ama paylaşımlarını yorumlara kapadı.