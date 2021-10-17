Hülya Avşar ve Gülben Ergen İdo’nun Düğününe Davet Edilmedi mi?

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo evlenmişti fakat düğünde İbrahim Tatlıses’in yakın arkadaşları, Gülben Ergen ve Hülya Avşar yoktu. Bu durumla ilgili bir çok iddiada bulunuldu. Bu iddialardan biri de Derya Tuna’nın bahsi geçen isimleri düğüne davet etmediğiydi.

Hülya Avşar ve Gülben Ergen’in bu durumu İbrahim Tatlıses’e söylemesi üzerine Tatlıses, bugün iddialara açıklık getirdi.

“Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok”

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla iddialara cevap veren Tatlıses, “Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok. Hülya hanımın yardımcısı korona olmuştu gelmeyeyim dedi, çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar yoksa gelmez miyim, misafirleri riske atmamak için gelemiyorum. Gülben hanıma gelince, o da ayağını incitmişti. Olay bundan ibarettir, yok Derya hanım istememiş de falan da filan konu budur ARKADAŞLAR.!!” şeklinde açıklamada bulundu.