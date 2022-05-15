Ünlü şarkıcı Hülya Avşar son yaptığıyla gündem olmayı yine başardı! Avşar’ın sahne aldığı bir mekanda kontrol yapılan yerlerden bir tanesi olmuş. Polis mekâna girdiğinde ışıkları açtırıp müziği kapattırdığında herkes bir şaşkınlık yaşamış. Programının yarıda kesilmesine bozulan Avşar, sahneden inmesi istendiğinde “Asla inmiyorum, sahnede duracağım.” diyerek kontrol bitene kadar ayrılmamış.

Yaklaşık 15 dakika süren bir kimlik kontrolünden sonra polisler mekânı terk edince Hülya Avşar, sanatçı kimliğini göstererek profesyonelce şarkılarına kaldığı yerden devam etmiş.