Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, yeni yaşını eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kız kardeşi Helin Avşar ile Tarabya’daki bir mekanda kutladı. Kapıda pasta ile bekleyen muhabirler de Avşar’ın doğum gününü kutladı. Mekandan çıkarken elinde ilaçları olduğu görülen 59 yaşındaki ünlü isim, “Sesim çok kısık, konuşamayacağım. Daha sonra konuşalım” dedi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Avşar, “Ben hayatı 30’dan sonra anladım. Yaşlanmak güzel şey. Hayatın tadını şimdi çıkarıyorum. Bana geri dön deseler hayatta dönmem” şeklinde konuştu.

Bu esnada mekandan çıkıp Avşar’ın yanına gelen Kaya Çilingiroğlu’na, “Hülya Hanım sizi dilediğini söyledi. Siz neler söyleyeceksiniz?” diye soruldu.. Çilingiroğlu ise “Tabi beni dileyecek. Biz bu yollarda beraber yürüdük” diyerek yanıt verdi.

Geçtiğimiz hafta kızı Zehra’nın, şarkıcı Hadise ile boşanan iş adamı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Hülya Avşar, “Bana böyle sorular sormayın. Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi? Benim kızıma böyle bir şeyi yakıştırıyor musunuz? Kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Mahkeme süreci devam ediyor. Hepsine tazminat davası açtım. Bu haberi yapanların problemleri var. Bu yakıştırmayı yapanlar kafayı yemişler” ifadelerini kullandı.