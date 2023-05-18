Şarkıcı Hülya Avşar, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM’de alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Bir arkadaşı ile beraber mağazaları dolaşan Avşar, Anneler Günü ile ilgili soru üzerine “Açıkçası ben depremden dolayı kutlamak istemedim. İçim biraz buruktu” yanıtını verdi.

Yaz sezonu için yaptığı planlarını anlatan 59 yaşındaki şarkıcı, “Ayvalık’ta olacağım yine bu yaz, görüntülenmekten korkmuyorum. Çünkü yakalayamazsınız beni. Şimdiden herkese iyi yazlar diliyorum” diyerek, iddialı bir açıklamada bulundu.