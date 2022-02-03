Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Hülya Avşar, rutin sağlık kontrolünü yaptırmaya geldiğini belirtirken, Youtube’da kanal açarak yayın yapmak istediğini açıkladı. Avşar kızı, “Youtube’a girmek istiyorum ama bir türlü karar veremiyorum. Orada yapmak istediğim çok şey var. Ne dersiniz gireyim mi?” sözleriyle, dijital yayıncılık konusunda basın mensuplarının fikirlerini aldı.

“Her şey şu an hızlı ve çabuk”

58 yaşındaki sanatçı, “Bana çocuk oyuncağı gibi geliyor. Sohbet programı yapmak istiyorum ama ünlülerle değil. Artık hayat çok değiştiği için güzel şeyler sormak ve öğrenmek istiyorum. Kendimce konuşmalar, belki stand-up olabilir, kendi yazdıklarımdan bir şeyler olabilir. Eskidendi o insanlar kitap yazsın, herkes okusun diye beklemeler. Her şey şu an hızlı ve çabuk olduğu için bütün vermek istediğin ne varsa hayatta canlı canlı pat pat diye vereceksin.

“Helin galiba hamileymişim!”

Sanatçı, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada cep telefonundan kendisini görüntülü arayan kız kardeşi Helin Avşar’a, “Helin galiba hamileymişim” diyerek espri yaptı.